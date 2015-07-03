

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu, koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.







Yorgancıoğlu, yaklaşık iki yıldır devam eden Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP BG) ile Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP UG) koalisyon hükümetinin istifasını Akıncı'ya iletti. Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, Yorgancıoğlu'na, başbakanlık görevi süresince verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür etti ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.







Çoğulcu demokrasilerin yapısında bunların olduğunu söyleyen Akıncı, "Hükümetler gelecek, hükümetler gidecek. Toplum gidenlere teşekkür edecek, yeni gelenlerden de hizmet bekleyecek" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı, parti liderleriyle gelecek günlerde teker teker görüşeceğini belirterek, Mecliste çoğunluğu sağlayabilecek bir milletvekiline bu görevi vereceğini söyledi. Teamüllere uygun hareket edeceklerini kaydeden Akıncı, "Temenni: yeni hükümetin en kısa sürede kurulabilmesi ve ülkenin boşlukta bırakılmamasıdır" dedi.







Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Başbakan Yorgancıoğlu'ndan da yeni hükümet oluşuncaya kadar görevini sürdürmesini istedi. - "Yeni bir hükümet oluşumuna fırsat verme adına hükümetin istifasını sundum" Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da CTP-BG Başkanlığı ve yönetiminde, kurultayda gerçekleşen değişimle birlikte yeni bir hükümet oluşumuna fırsat verme adına hükümetin istifasını sunduğunu ifade ederek, "Umuyorum ve diliyorum ki çok erken bir zamanda KKTC'ye hizmet edecek hükümet kurulur çünkü uzun süre boş kalmasının kimseye yararı yoktur diye düşünüyorum" dedi.







Kurulacak yeni hükümete şimdiden başarılar dileyen Yorgancıoğlu, kendisinin görevi iade ettiğini, ileride hangi hükümetin nasıl kurulacağını parti yönetiminin karar vereceğini sözlerine ekledi. - Koalisyon hükümetinin ömrü 22 ay sürdü - KKTC'de iktidar partisi CTP-BG'de 14 Haziran'da gerçekleşen kurultayla parti başkanlığına Mehmet Ali Talat'ın geçmesi ve yönetim değişimine bağlı olarak istifası gündeme gelen koalisyon hükümetinin ömrü 22 ay sürmüş oldu.







Öte yandan koalisyon ortağı DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş da 14 Mayıs'ta Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu başbakanlığındaki CTP BG-DP UG koalisyon hükümeti, 28 Temmuz 2013'te yapılan milletvekilliği erken genel seçimi sonrasında kurulmuştu. Parlamentoda 50 milletvekili bulunduran KKTC Cumhuriyet Meclisinde CTP-BG 21, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 18, DP-UG 8 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 milletvekiliyle temsil ediliyor.