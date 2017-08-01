Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan ve stoper çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Chelsea'da forma giyen 21 yaşındaki Andreas Christensen'i kiralamak için kulübüyle görüştü.

Fenerbahçe, İngiliz devi Chelsea'nin 21 yaşındaki stoperi Christensen için kiralama formülünü masaya yatırdı Danimarka Milli Takımı'nda Kjaer ile birlikte forma giyen Christensen, ön libero ve sağ bekte de oynayabiliyor. Kararı Antonio Conte verecek.

Sözcü'nün haberine göre, Kjaer'in transferinden gelecek parayla hangi oyuncunun satın alınacağı, hangisinin kiralanacağı belli değil.

GOMEZ VE CHRİSTENSEN

Ancak stopere kesin bir takviye yapılacak. Milan'ın kadrosunda düşünmediği Gustavo Gomez için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir diğer taraftan da bonservisi Chelsea'de bulunan Andreas Christensen'i kiralamanın peşinde.

Kjaer'in Danimarka Milli Takımı'ndan partneri olan 21 yaşındaki genç stoper, geçen sezon Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta kiralık forma giymişti.

SON SÖZ CONTE'DE

Danimarkalı savunma oyuncusunun daha fazla süre alabilmek için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Christensen hakkındaki son kararı Chelsea Menajeri Conte verecek.

Sağ stoper, sol stoper, ön libero ve sağ bekte oynayabilen Christensen, geçen sezon Mönchengladbach formasıyla 36 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

Kaynak: haberinburada