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kjaer'e sürpriz talip!

KJAER'E SÜRPRİZ TALİP!

Fransa Ligue 1'de ekonomik anlamda yeni bir yatırım sürecine giren Marsilya'da Simon Kjaer transfer listesine alındı.

Tarih : 29 Mart 2017, 11:07
Puan Ver : Kjaer'e Sürpriz Talip!(8/10)10


Fransa Ligue 1'de ekonomik anlamda yeni bir yatırım sürecine giren Marsilya'da Simon Kjaer transfer listesine alındı.

 

Fransız ekibinin teknik direktörü Rudi Garcia, Kjaer'i kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Danimarkalı stoper ile Lille'de beraber çalışan tecrübeli çalıştırıcının, yeniden bir araya gelmek istediği kaydedildi. 27 yaşındaki stopere maddi anlamda ciddi yatırım yapılacağı vurgulanırken, transferde bazı zorluklar olduğu bildirildi.

 

Hem Kjaer'e Avrupa'da önemli takımların teklif hazırlığı hem de tecrübeli yıldızın daha iyi bir lig için Fenerbahçe'den ayrılma isteği bulunuyor. Kjaer'in Marsilya önerisine sıcak bakmayacağı ifade edildi.



 



kaynak:fanatik








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