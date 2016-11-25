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kjaer, zorya'yı yine boş geçmedi

KJAER, ZORYA'YI YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Ukrayna temsilcisine ilk maçta gol atan Danimarkalı stoper, Ülker Stadı'nda da fileleri havalandırmayı başardı

Tarih : 25 Kasım 2016, 11:08
Puan Ver : Kjaer, Zorya'yı Yine Boş Geçmedi(6/10)3


Fenerbahçe'nin aldığı galibiyette önemli pay sahibi olanlardan biri de Simon Kjaer'di... Sarı-Lacivertliler'in Danimarkalı yıldızı, Martin Skrtel ile birlikte başarılı bir görüntü çizerken takımını rahatlatan golü de atan isim oldu.



Böylece Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kjaer, rövanş maçında da Zorya'ya gol atmayı başardı. Ukrayna'da 1-1 biten ilk maçta 90+5. dakikada fileleri havalandıran Kjaer, 67. dakikada Alper Potuk'un asistiyle takımının 2. golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'de 1 gol atan Kjaer, bu sezon gol sayısını ise 3'e yükseltti.



 



kaynak:habertürk








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