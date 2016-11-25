

Fenerbahçe'nin aldığı galibiyette önemli pay sahibi olanlardan biri de Simon Kjaer'di... Sarı-Lacivertliler'in Danimarkalı yıldızı, Martin Skrtel ile birlikte başarılı bir görüntü çizerken takımını rahatlatan golü de atan isim oldu.



Böylece Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kjaer, rövanş maçında da Zorya'ya gol atmayı başardı. Ukrayna'da 1-1 biten ilk maçta 90+5. dakikada fileleri havalandıran Kjaer, 67. dakikada Alper Potuk'un asistiyle takımının 2. golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'de 1 gol atan Kjaer, bu sezon gol sayısını ise 3'e yükseltti.







kaynak:habertürk