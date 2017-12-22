Kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla gönülleri bir kez daha fethetti.

Yaptığı televizyon programlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı aile hayatıyla da örnek oluyor. İlk eşinden ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı, kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor.

"BAKMAYA DOYAMIYORUM"

Son olarak sosyal medya hesabından 4 kızının bir arada bulunduğu fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, fotoğrafa "Bakmaya doyamıyorum" notunu düştü.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada