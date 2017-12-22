KIZLARININ POZUNA YAZDIĞI İKİ KELİMELİK NOT, GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla gönülleri bir kez daha fethetti.
Yaptığı televizyon programlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı aile hayatıyla da örnek oluyor. İlk eşinden ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı, kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor.
"BAKMAYA DOYAMIYORUM"
Son olarak sosyal medya hesabından 4 kızının bir arada bulunduğu fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, fotoğrafa "Bakmaya doyamıyorum" notunu düştü.
İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar