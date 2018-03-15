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Kızları Mina Başaran'a Veda Eden Anne ve Babası Gözyaşlarına Boğuldu

KIZLARI MİNA BAŞARAN'A VEDA EDEN ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan son yolculuklarına uğurlanıyor. Mina'nın anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 15 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Kızları Mina Başaran'a Veda Eden Anne Ve Babası Gözyaşlarına Boğuldu(9/10)5

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Başaran'ın tabutu adeta çiçek bahçesine çevrildi.

ACILI ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran da camiye geldi. Güçlükle ayakta durduğu görülen baba Başaran, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Başaran, tabut başında bir yakına sarılarak ağladı.

NİŞANLISI TABUTUNDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Murat Gezer, nişanlısının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın bazı yakınları tabuta sarılarak ağladı.

TABUTU ADETA ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNDÜ

Öte yandan, Mina Başaran'ın tabutu adeta çiçek bahçesine döndü.

EŞİNİN FULARINI BOYNUNDAN HİÇ ÇIKARMADI

Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı, eşinin tabutunun yanından ayrılmadı. Eşinin fularını da bir an olsun boynundan çıkarmadı.

Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı ve Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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