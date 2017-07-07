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kızkumu'nda istenmeyen görüntüler

KIZKUMU'NDA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Muğla'nın Marmaris ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Koyu ve Kızkumu Plajı'nda seyyar tuvaletler yaydığı pis koku ve kötü görüntülerle tepki çekiyor.

Tarih : 07 Temmuz 2017, 19:58
Puan Ver : Kızkumu'nda İstenmeyen Görüntüler(6/10)7


Muğla'nın Marmaris ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki, yeşil ile mavinin kucaklaştığı eşsiz güzelliklere sahip Orhaniye Koyu ve Kızkumu Plajı'nda ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor.

Günde ortalama 3 bin kişinin ziyaret ettiği Kızkumu Plajı'nda, Marmaris Belediyesi tarafından kullanıma açılan seyyar tuvaletler, pis görüntüsü ve kötü kokusuyla tepki çekiyor.



 








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