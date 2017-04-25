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kızkardeş, cadde ortasında tartıştığı ablasını bıçakladı

KIZKARDEŞ, CADDE ORTASINDA TARTIŞTIĞI ABLASINI BIÇAKLADI

BATMAN'da, Edip Solmaz bulvarı üzerinde yürüyen iki kız kardeşin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçük kız kardeş ablasını bıçakla yaralarken, çevre esnafının ayırdığı kardeşlerin kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tarih : 25 Nisan 2017, 13:55
Puan Ver : Kızkardeş, Cadde Ortasında Tartıştığı Ablasını Bıçakladı(5/10)2


Merkezde bulunan Edip Solmaz Bulvarı'nda bugün sabah saatlerinde yürüyen H.D. ve ablası B.D.  öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.D. ve ablası B.D., bir birlerinin saçlarını çekerek tekme tokat kavgaya tutuştu.



Daha sonra H.D., elindeki bıçak ile ablası B.D.,'yi bıçakladı. Esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar kı kardeşlerin kavgasını ayırırken, aldığı bıçak darbesi ile yere düşen abla B.D., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.D. kaçıp ortadan kaybolurken, kavga bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



 



kaynak:milliyet








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