

Merkezde bulunan Edip Solmaz Bulvarı'nda bugün sabah saatlerinde yürüyen H.D. ve ablası B.D. öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.D. ve ablası B.D., bir birlerinin saçlarını çekerek tekme tokat kavgaya tutuştu.



Daha sonra H.D., elindeki bıçak ile ablası B.D.,'yi bıçakladı. Esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar kı kardeşlerin kavgasını ayırırken, aldığı bıçak darbesi ile yere düşen abla B.D., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.D. kaçıp ortadan kaybolurken, kavga bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.







kaynak:milliyet