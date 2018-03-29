Kızının söylediği tecavüz yalanı üzerine 17 yaşındaki genci öldüren baba, 25 yıl hapis cezası aldı. Baba, mahkemede eşi, kızı ve kızının asıl ilişkisi olan gençten şikayetçi olduğunu söyledi.

Adana'da bir baba, hamile kalan kızının "Tecavüze uğradım " diyerek ismini verdiği genci öldürmüştü. Mahkemede kızın iftira attığı ortaya çıkınca kız tutuklanmıştı. Mahkeme suçsuz yere 17 yaşındaki genci öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verdi.

BABA, KIZININ "BANA TECAVÜZ ETTİ" DEDİĞİ GENCİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Adana'da baba Emrah Bulut, kızı F.B'nin Muhammet Reşit Yıldırım'ın tecavüzü sonucu hamile kaldığını söylemesi üzerine 17 yaşındaki genci silahla öldürmüştü.

KIZIN ALDIRDIĞI BEBEKLE ÖLEN GENCİN DNA'SI UYUŞMADI

Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti.

KIZ, İFTİRA ATTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Görülen son duruşmada ise F.N.B, kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığını, babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ve babasından korktuğu için Muhammet Reşit Yıldırım'ın adını verdiğini itiraf etti.

KIZ, İFTİRA SONUCU TUTUKLANDI

Tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki gencin babası tarafından öldürülmesine yol açan F.N.B. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "iftira" suçundan tutuklandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bulut, öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı, karar öncesi taraflara son savunmaları için söz hakkı verdi.

ÇOCUĞUN SON SÖZÜ: MESAJLAŞTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Ali Yıldırım, sanığın oğlunu suçsuz yere öldürdüğünü belirterek, "Daha nasıl tahrik indirimi isteniyor. Oğlumu tek başına öldürmemiştir. Ailesi de işin içindedir. Çocuğumu zorla iş yerine getirtiyorlar. Şoför de çocuğumun öldürülmesine yardımcı olmuştur. Çocuğumun son sözleri, 'Mesajlaştığım için özür dilerim.' olmuştur. Sanık olaydan önce 2 kez oğlumun iş yerine gelip gitmiştir. Adaletinize güveniyorum." dedi.

"ALLAH İKİ AİLEYE DE SABIR VERSİN, PİŞMANIM"

Sanık Bulut ise olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirtip, "Allah her 2 aileye de sabır versin. Çok pişmanım. Her baba gibi ben de kendimi kızıma adadım. Ben bayat ekmek yedim, kızıma gidip fırından sıcak ekmek alıp yedirdim. Olayı kendime yediremedim.

Hep sordum. Kızıma, annesine, polise, psikologa sordum. En son Muhammed Reşit'e sordum. 'Özür dilerim pişmanım' dedi. Olay anlık oldu. Bunalımdaydım. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

EŞİ, KIZI VE KIZIYLA İLİŞKİSİ OLANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bulut ayrıca, kendisini kandırdığını öne sürdüğü kızı, eşi ve kızının ismini verdiği M.Ç'den şikayetçi olduğunu söyledi.

BABAYA, İNDİRİM SONUCU 25 YIL HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Bulut'u önce "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Cinayetin söylenen yalan üzerine tahrik altında işlendiği gerekçesiyle sanığın cezası 23 yıla indirildi. Sanık Bulut'a ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

"O HAPİSTEN ÇIKACAK, OĞLUM MEZARDAN ÇIKMAYACAK"

Karar üzerine baba Ali Yıldırım mahkeme heyetine, "Sanık 17 yıl sonra cezaevinden çıkacak ama benim oğlum mezardan çıkmayacak." dedi.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Duruşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Ali Yıldırım, oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü vurgulayarak, karar nedeniyle tepkili olduğunu dile getirdi. Ailenin avukatı da karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Kaynak: haberinburada