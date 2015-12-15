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KIZININ CESEDİNİ KUCAĞINDA 5 KİLOMETRE TAŞIDI


KIZININ CESEDİNİ KUCAĞINDA 5 KİLOMETRE TAŞIDI
Tarih : 15 Aralık 2015, 09:41
Puan Ver : Kızının Cesedini Kucağında 5 Kilometre Taşıdı(6/10)6


Ege Denizi'nde her gün yaşanan dramlara bir yenisi daha eklendi. Midilli yolunda batan botta 10 yaşındaki Nergis öldü.



Yüzerek kurtulan anne 5 kilometre ötedeki merkeze kadar kızının cesedini kucağında taşıdı.



Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı Dombay mevkisinden dün sabah denize açılan içinde 50 Afgan'ın bulunduğu lastik bot, uluslararası sularda battı.








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