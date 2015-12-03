O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kızını 8 yerinden bıçaklayıp su dolu leğende boğdu

KIZINI 8 YERİNDEN BIÇAKLAYIP SU DOLU LEĞENDE BOĞDU

Kırıkkale'de 16 yaşındaki kızını önce 8 yerinden bıçaklayan baba daha sonra su dolu leğende boğarak öldürdüğü iddia edildi. Zanlı baba gözaltına alındı.

Tarih : 03 Aralık 2015, 17:36
Puan Ver : Kızını 8 Yerinden Bıçaklayıp Su Dolu Leğende Boğdu(6/10)5


KIRIKKALE'de yatılı bir okulda ahçılık yapan 45 yaşındaki Sinan Türkoğlu, bir süre önce nişanlısına kaçtıktan sonra bu Sabah eve dönen 16 yaşındaki kızı Beyza'yı tartıştıktan sonra sinir krizi geçirip, ekmek bıçağını vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Gözü dönen baba, kızının ölmediğini görünce banyodan aldığı leğeni su ile doldurup, başını içine sokup boğarak öldürdü.



Korkunç cinayet, Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi, 1188'inci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın üst katında Sinan Türkoğlu'nun yeni aldığı dairesinde bu sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Kızı Beyza'nın bir süre kaçtığı nişanlısından bu sabah eve dönmesi üzerine sinirlenen baba Sinan Türkoğlu, kızı ile tartışmaya başladı. Baba Sinan Türkoğlu, iddiaya göre tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra içine su doldurduğu leğene kafasını sokup, bir süre bastırdıktan sonra boğarak öldürdü.








Etiketler: Kızını  8  Yerinden  Bıçaklayıp  Su  Dolu  Leğende  Boğdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER