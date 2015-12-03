

KIRIKKALE'de yatılı bir okulda ahçılık yapan 45 yaşındaki Sinan Türkoğlu, bir süre önce nişanlısına kaçtıktan sonra bu Sabah eve dönen 16 yaşındaki kızı Beyza'yı tartıştıktan sonra sinir krizi geçirip, ekmek bıçağını vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Gözü dönen baba, kızının ölmediğini görünce banyodan aldığı leğeni su ile doldurup, başını içine sokup boğarak öldürdü.







Korkunç cinayet, Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi, 1188'inci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın üst katında Sinan Türkoğlu'nun yeni aldığı dairesinde bu sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Kızı Beyza'nın bir süre kaçtığı nişanlısından bu sabah eve dönmesi üzerine sinirlenen baba Sinan Türkoğlu, kızı ile tartışmaya başladı. Baba Sinan Türkoğlu, iddiaya göre tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra içine su doldurduğu leğene kafasını sokup, bir süre bastırdıktan sonra boğarak öldürdü.