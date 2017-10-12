KIZINA TECAVÜZ EDEN SAPIĞI ÖLDÜREN ANNEYİ MAHKEME HAKLI BULDU!
Kuzey Afrika'da, kızına tecavüz eden sapığı öldüren 56 yaşındaki anne serbest kaldı, mahkemeden çıkışta kahramanlar gibi karşılandı.
Kuzey Afrika'nın başkenti Cape Town'da ismi açıklanmayan 56 yaşındaki bir anne, 2 Eylül tarihinde 27 yaşındaki kızına tecavüz eden üç kişiden birini öldürüp diğer ikisini ağır yaraladı.
YÜZLERCE KİŞİ ANNEYE DESTEK İÇİN TOPLANDI
Mahkeme sırasında yüzlerce kişi mahkemenin yapıldığı binanın dışında kadına destek için toplandı. Mahkeme tarafından serbest bırakılan kadın çıkışta kahramanlar gibi karşılandı.
AVUKATLAR ANNEYİ SAVUNMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ
Kızını korurken bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi yaralayan annenin tutuklanması kamuoyundan şiddetli bir tepki gördü. Bir çok kadın örgütü, kadına avukat tutmak için para toplarken bazı avukatlar para almadan kadını savunacaklarını söylediler.
SAVCI, KADINA CEZA VERİLMEMESİNİ İSTEDİ
Dün görülen mahkemede savcı Fikile Seti mahkeme yargıcına kadının kızını ve kendini korumak için cinayet işlediğini söyleyip kadının ceza verilmemesi gerektiğini söyledi.
KAHRAMAN ANNE BERAAT ETTİ
Mahkeme yargıcı kadının hakkındaki bütün suçlamaları düşürerek kadının beraat etmesine karar verdi.
"SAHİPSİZ OLDUĞUMU SANIYORDUM AMA İNSANLAR BANA DESTEK VERDİ"
Yasal nedenlerden dolayı ismi açıklanmayan anne, mahkeme çıkışı şunları söyledi: Mahkemeye geldiğimde sahipsiz olduğumu hissettim. Ama bugün görüyorum ki insanlar bana destek veriyor. Herkese teşekkür ederim.
Kaynak: haberinburada
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