İngiltere'de bir çift, tanıştıktan tam 40 sene sonra evlenebildi. Sebep ise kızın babasıydı.

BABA, ÇOCUĞU FAZLA GÖSTERİŞLİ BULDU

Bill Brookman ve Madeleine Coburn 1978 yılında tanıştılar. O tarihte erkek 23 kız ise henüz 16 yaşındaydı. İkili birbirlerine aşık olmuş, flört etmeye başlayacaktı ki araya bir engel girdi. Kızın babası! Bill, bir akşam Madeleine'ı dışarı davet etmişti ancak kızın babası Bill'in fazla gösterişli olduğunu söyleyerek bu buluşmaya izin vermedi. Kızının Bill ile görüşmesini istemeyen baba yüzünden çiftin ilişkileri başlamadan bitmiş oldu.

RADYO PROGRAMINDA EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Çift, aradan yıllar geçtikten sonra bir okul projesinde tekrar karşılaşssalar da birer yabancı olmaya devam ettiler. Seneler sonra tekrar yolları kesişen çift, 2008 yılında çıkmaya başladı. Bill'in hikayesini duyan BBC Radio 4'ün bir programına çıkan adam, burada Madelein'e evlilik teklif etti. Kadın ise o esnada bir cevap vermese de ikili kısa bir süre sonra nişanlandı. Çift, uzun bir nişanlılık döneminin sonunda geçtiğimiz Ağustos ayında evlendi.

BAZI ŞEYLER 40 YIL BEKLEMEYE DEĞER

Tanıştıktan 40 sene sonra evlenen ikili şimdi çok mutlu. Bill, "Kaderin çizdikleri bazen çok tuhaf olabiliyor ama bazı şeyler 40 yıl beklemeye değer." diyor.

Bill'in aradan geçen sürede evlenip 2 çocuk sahibi olduğu, kadının ise hiç evlenmediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada