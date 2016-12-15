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'kızımın çeyizini halep için satıyorum alan var mı?'

'KIZIMIN ÇEYİZİNİ HALEP İÇİN SATIYORUM ALAN VAR MI?'

Halep'te sivillere karşı toplu işkence ve katliamın yapıldığı haberlerinden sonra Türkiye'de birçok insan ayağa kalktı.

Tarih : 15 Aralık 2016, 15:55
Puan Ver : 'kızımın Çeyizini Halep İçin Satıyorum Alan Var Mı?'(5/10)6


Halep'te sivillere karşı toplu işkence ve katliamın yapıldığı haberlerinden sonra Türkiye'de birçok insan ayağa kalktı. Varını yoğunu Halep'teki Müslümanlara göndermek isteyen hayırseverlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sosyal medyada yayılan bir Whatsapp konuşma görüntüsü ise görenleri duygulandırıyor. Konya'da bir anne, kızının çeyizini satarak Halep' yardım göndermek istediğini söylüyor.



Müslümanların kadim yurdu Halep'te tarifi imkansız bir vahşet yaşandı. Kentin doğusunda mahpus 100 bin kişi,akıl almaz işkencelere maruz kaldı. 3 ay önce kuşatılan kent, açlık ve yokluğa mahkum edildi. 20 gün önce başlayan kara harekatı ile yüzde 90'ı işgale uğrayan kent, geçen sürede 2 bin şehit, 20 binden fazla yaralı verdi.



Son 2 günde rejimin şehir merkezinde sokaklarda infaz ettiği sivil sayısı 400'ü aştı.Hal böyle iken Türkiye'den birçok yardımsever, Halep'te yaşanan insanlık dramına yardımcı olmak için kolları sıvadı. Müslüman kardeşlerinin çektiği acılara dayanamayan vatandaşlar, toplanan yardımlara duyarsız kalmadı. Sosyal medyada yer alan bir Whatsapp sohbet görüntüsünde, Konya'da yaşayan bir annenin kızının çeyizini satarak Halep'e göndermek istediği yer aldı. 'Ciğerim yanıyor benim' diye konuşan kadın ayrıca yüzüğünü de satarak yardım göndereceğini söylüyor.



 



kaynak:yenişafak








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