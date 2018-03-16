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Kızılırmak'taki Çığlık Çılığa Ölümün Arkasından Yasak Aşk Çıktı!
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Kızılırmak'taki çığlık çılığa ölümün arkasından yasak aşk çıktı!

KIZILIRMAK'TAKİ ÇIĞLIK ÇILIĞA ÖLÜMÜN ARKASINDAN YASAK AŞK ÇIKTI!

Kızılırmak Nehri'ne atlayan ve çığlık çığlığa gözden kaybolan iki gencin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Genç kızın cesedine ulaşıldı.

Tarih : 16 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Kızılırmak'taki Çığlık Çılığa Ölümün Arkasından Yasak Aşk Çıktı!(9/10)5

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

GENÇ KIZIN CESEDİ KIYIYA ÇIKARILDI

Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkardı. Genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

YASAK AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in aşk yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi.

"GÜN GELİR SEN PİŞMAN, BEN İSE MUTLU OLURUM"

Öte yandan Osman Ertekin'i eşi Nuray Ertekin ise kızlık soyadını kullanarak olaydan sonra sosyal medyadan 'Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum' notunu yazması dikkat çekti.

VATANİ GÖREVİ ÇIKMIŞTI

Ayrıca Osman Ertekin'in Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin'i arama çalışmaları sürüyor.

Belgin Şahin Osman Ertekin

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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