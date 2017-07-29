KIZILIRMAK'TA BALIKÇI OLTASINA YİNE PİRANA TAKILDI
Sivas'ta amatör balıkçı 38 yaşındaki Muzaffer Metinoğlu, Kızılırmak nehrinde avlanırken, oltasına pirana balığı takıldı. Pirananın 15 gün arayla ikinci kez Kızılırmak'ta avlanması dikkat çekti.
Sİivas'ta amatör balıkçı 38 yaşındaki Muzaffer Metinoğlu, Kızılırmak nehrinde avlanırken, oltasına pirana balığı takıldı. Türkiye'deki sularda bulunmayan pirananın 15 gün arayla ikinci kez Kızılırmak'ta avlanması dikkat çekti.
30 SANTİM UZUNLUĞUNDA KIRMIZI KARINLI BİR PİRANA YAKALADI
Sivas'ta Kayseri Caddesi üzerindeki demir yolu köprüsünün altında Kızılırmak'ta avlanan Muzaffer Metinoğlu dün akşam saatlerinde yaklaşık 30 santim uzunluğunda kırmızı karınlı bir pirana yakaladı.PİRANA OLDUĞUNU BİLSEYDİM BALIĞI YAŞATMAYA ÇALIŞIRDIM
Boş zamanlarda stres atmak için balık tuttuğunu ifade eden Metinoğlu piranayı sudan çıkarmak için 10 dakika uğraştığını söyledi. Metinoğlu, "Cuma akşamı mesai bitiminde vakit geçirmek için ırmağın kenarına indim. Ya nasip dedim oltayı attım. Oltaya tanımadığım bir balık takıldı. Pirana olduğunu daha sonra öğrendim. Pirana olduğunu bilseydim balığı yaşatmaya çalışırdım. Ama bilmediğimiz için balık öldü. Kızılırmak'ta pirana balığının olması biraz ürkütücü. Burası piknik alanı, vatandaş çoluğuyla çocuğuyla geliyor. Sudan çıkarmam bir hayli zamanımı aldı. Çok kuvvetli bir balık. Yaklaşık 10 dakika uğraştım sudan çıkarmak için. Zaten sudan çıkardıktan sonra kancayı da kırdı. Dişleri yüzünden kancayı ağzından zor aldım. İnsan gibi dişleri var" dedi. Pirananın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını belirten Metinoğlu, balığı incelemek üzere almak için kendisiyle iletişime geçenler olduğunu söyledi.
AMATÖR BALIKÇILAR KIZILIRMAK'TA 15 GÜN ÖNCE DE PİRANA BALIĞI YAKALANMIŞTI
Kızılırmak'ta yaklaşık 15 gün önce de amatör balıkçılar Süleyman Güleçyüz ve Kürşat Şimşek, aynı bölgede pirana balığı yakalamıştı.
Kaynak: haberinburada
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