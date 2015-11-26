

Suriye'de Türkmendağı çevresinde Türkmenler ile Rus destekli Esad birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. CNN Türk muhabiri bu sabah şu bilgileri verdi:







"Dün özellikle pilot kurtarıldıktan sonra bombardıman başladı... Rusların hava desteğiyle Esad ordusu ilerlemeye çalışıyor. Suriye insan hakları gözlem örgütü bu bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı olduğunu kaydetti. Çatışmalar Kızıldağ olarak bilinen bölgenin güneydoğusuna doğru ilerliyor. Tanklar hızla Kızıldağ içine girmeye çalışıyor. Doçka ve küçük çaplı silahların atış sesleri duyuluyor"







Öte yandan Rus bombardımanının şiddettin artığı belirtiliyor.