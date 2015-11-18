Kızılcahamam Belediyesi tarafından hazırlatılan ve Kargasekmez mevkii verici direklerinin bulunduğu noktaya dev harflerle ‘Kızılcahamam' yazıldı. İlçedeki en yüksek dağa yazılan Kızılcahamam yazısı; ABD'nin Los Angeles kentinin bir bölgesindeki dağdaki 'Hollywood' yazısına da rakip oldu.



Kızılcahamam Belediyesi tarafından hazırlatılan ve Kargasekmez mevkii verici direklerinin bulunduğu noktaya dev harflerle ‘Kızılcahamam' yazıldı. İlçedeki en yüksek dağa yazılan Kızılcahamam yazısı; ABD'nin Los Angeles kentinin bir bölgesindeki dağdaki 'Hollywood' yazısına da rakip oldu.







Beğeniyle karşılanan ve fotoğraf çektirmek isteyenler için bir fon oluşturan Kızılcahamam yazısı için Belediye Başkanı Muhittin Güney, sosyal paylaşım sitelerinden herkesi burada fotoğraf çektirmeye davet etti.