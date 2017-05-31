

Alınan bilgiye göre, Kızılay Selanik Caddesi'ndeki bomba ihbarının ardından çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken, çevredeki binalar da boşaltıldı. Kızılay Selanik 2 caddesi üzerinde bulunan bir internet kafeye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.