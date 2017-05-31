

Başkentte bomba ihbarı nedeniyle polis ekipleri harekete geçti.



İHA'nın haberine göre, Kızılay Selanik Caddesi'ndeki bomba ihbarının ardından çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken çevredeki binalar da boşaltılıyor.







kaynak:habertürk