KIZILAY ŞUBE BAŞKANI, FAKİR AİLEYE YARDIM YAPILMADIĞI YÖNÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERE CEVAP VERDİ
Şırnak'ın Silopi ilçe Kızılay Şube Başkanı, sosyal medyada yayınlanan ve bir aileye yardım yapılmadığı yönündeki görüntülere "mesnetsiz, iftira" diyerek tepki gösterdi.
Şırnak'ın Silopi ilçe Kızılay Şube Başkanı Kemal Türkan, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüye tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADAN AİLEYE YARDIM YAPILMADIĞI YAYINLANMIŞTI
Silopi'de sosyal medya üzerinden yayınlanan bir görüntüde yapılan sesli anlatım ile bir aileye yardım yapılmadığı yönündeki iddialara cevap veren Silopi Kızılay Şubesi Başkanı Kemal Türkan, bahse konu olan 7 çocuklu Çelim ailesine birçok kez yardım yaptıklarını söyledi.
ÇELİM AİLESİNE GIDA YARDIMI
Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden Çelim ailesi için gıda yardımında bulunduklarını belirten Türkan, "Baba Yunus Çelim ve eşine Kızılayın yardım kartlarından verdik. Ayrıca çocukları içinde giyim yardımı temin ettik. Ancak görüyoruz ki bazı sosyal medya siteleri Çelim ailesinin evinden görüntü almak sureti ile mesnetsiz ve iftira tarzında bir paylaşım yapmışlardır. Sadece ülkemizde değil dünyanın bir çok yerinde fedakarca çalışan Kızılay ihtiyaç sahibi herkese yardım eli uzatmaktadır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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