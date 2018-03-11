KIZILAY BAŞKANI: İRAN'DA DÜŞEN JETİN ENKAZINA 4 SAAT SONRA ULAŞILACAK
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelmekte olan özel Türk jeti İran'da düştü. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kurtarma ekiplerinin 3-4 saatte bölgeye ulaşabileceklerini söyledi.
UÇAKTA 11 KİŞİ VARDI
Uçak'ta Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile 3 kadın mürettebat bulunuyordu. Mina Başaran'ın 28 Mart'taki nikah töreni öncesi bekarlığa veda partisi için BAE'ye gittiği öğrenildi.
KURTARMA EKİPLERİ 3-4 SAATTE BÖLGEYE ULAŞACAK
Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İranlı Kızılay yetkililerinin verdiği bilgiler ışığında enkazın dağlık bir bölgede yer aldığını ve kurtarma ekiplerinin bölgeye en erken 3-4 saate enkaz alanına ulaşacaklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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