KIZIL MEYDAN MEHTER MARŞLARIYLA İNLEDİ
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali"nde mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyanın en büyük askeri müzik festivallerinden "Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali" düzenlendi.
TSK'NIN MEHTERAN BİRLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Moskova'nın tarihi Kızıl Meydan'ında düzenlenen festivalde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi yoğun ilgi gördü.
RUS ŞARKILARI DA ÇALDILAR
Mehter takımının, Rus halk şarkısı Katyuşa'yı seslendirmesi, uzun süre alkışlanırken, mehteran kıyafetleri ve yürüyüşünü Ruslar dikkatle izledi.
Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden "Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali" 40 ülkeden 140 bandonun katılımıyla 3 Eylül'e kadar devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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