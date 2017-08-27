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Kızıl Meydan Mehter Marşlarıyla İnledi

KIZIL MEYDAN MEHTER MARŞLARIYLA İNLEDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali"nde mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 01:40
Puan Ver : Kızıl Meydan Mehter Marşlarıyla İnledi(7/10)3

Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyanın en büyük askeri müzik festivallerinden "Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali" düzenlendi.

TSK'NIN MEHTERAN BİRLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Moskova'nın tarihi Kızıl Meydan'ında düzenlenen festivalde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi yoğun ilgi gördü.

RUS ŞARKILARI DA ÇALDILAR

Mehter takımının, Rus halk şarkısı Katyuşa'yı seslendirmesi, uzun süre alkışlanırken, mehteran kıyafetleri ve yürüyüşünü Ruslar dikkatle izledi.

Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden "Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali" 40 ülkeden 140 bandonun katılımıyla 3 Eylül'e kadar devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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