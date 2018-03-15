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Kızı jette ölmüştü! Acılı annenin, tabutuna bakışı yürekleri dağladı

KIZI JETTE ÖLMÜŞTÜ! ACILI ANNENİN, TABUTUNA BAKIŞI YÜREKLERİ DAĞLADI

İran'da düşen jette ölen ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da annesi tarafından karşılandı. Acılı annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı.

Tarih : 15 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : Kızı Jette Ölmüştü! Acılı Annenin, Tabutuna Bakışı Yürekleri Dağladı(6/10)2

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.

DNA TESTİNDEN SONRA AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran'da düştü. Kaza sonucu 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi.

CENAZESİNİ ANNESİ VE ABLASI KARŞILADI

Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde, memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı'nda annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvvet'in cenazesi, daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu.

FETÖ KUMPASI MAĞDURUYDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniylede özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi.

CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Kuvvet'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii'de kılanacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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