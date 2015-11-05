KIZI HAMİLE SANDILAR KARNINDAN CANLI HAYVAN ÇIKTI!
14-15 yaşlarındaki bir kızda durup dururken hamilelik belirtileri başlayınca başına gelmeyen kalmadı. Karnı hafiften şişen kızın, kusma nöbetleri başladı.
Sabahları yataktan da çok zor kalkınca annesi durumdan iyice şüphelenmeye başlayınca olay iyice büyüdü.
ANNESİNİ İKNA EDEMEDİ
Genç kız, annesine ısrarla hamile olmasının mümkün olamayacağını, çünkü hiç bir erkekle bu sonucu doğuracak kadar yakın temasta bulunmadığını iddia etti.
KARNI BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ
Fakat zaman geçtikçe kızın karnı büyümeye devam etti. Diğer belirtilerde de değişiklik olmadı. Annesi, 'Bu yaşta kepazelik bu' dese de kız hala hamile olmadığını söyledi.
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