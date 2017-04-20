Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kızı hakkında çıkan haberlere hülya avşar cevap verdi

KIZI HAKKINDA ÇIKAN HABERLERE HÜLYA AVŞAR CEVAP VERDİ

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra (19) hakkında çıkan 'okulu bıraktı' haberlerinin üzerine annesi Hülya Avşar bir açıklama yaptı

Tarih : 20 Nisan 2017, 16:21
Puan Ver : Kızı Hakkında Çıkan Haberlere Hülya Avşar Cevap Verdi(5/10)3


Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra (19) geçen yıl Londra'daki 'University of Westminister'a iş yönetimi ve pazarlama okumaya gitmişti.



Bulduğu her fırsatta Türkiye'ye gelen Zehra'nın dün Londra'ya alışamadığı ve İstanbul'u özlediği haberleri çıktı.



Londra'nın hava şartlarının genelde kapalı olmasına da alışamayan Zehra Çilingiroğlu, yakın arkadaşlarına, "Yağmurdan bıktım, Londra'ya dönmek istemiyorum" dediği iddia edildi.



TATİL BİTİNCE GİDECEK



Bütün bu alışamama sözlerinin üzerine bir de erkek arkadaşıyla yaşadığ aşk nedeni ile kızının 'okulu bırakabilir mi?' telaşı saran ve okul bırakma haberleri üzerine Hülya Avşar "Zehra şu anda Paskalya tatilinde, o yüzden Türkiye'de. Okulu bırakmış değil, devam edecek.' açıklamasında bulundu.



 



kaynak:posta








Etiketler: Kızı  Hakkında  Çıkan  Haberlere  Hülya  Avşar  Cevap  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER