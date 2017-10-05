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KIZGIN BOĞA, KENDİSİNE DOKUNMAYA ÇALIŞAN GÖREVLİYE ÇİFTE ATTI!


Kızgın Boğa, Kendisine Dokunmaya Çalışan Görevliye Çifte Attı!
Tarih : 05 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Kızgın Boğa, Kendisine Dokunmaya Çalışan Görevliye Çifte Attı!(9/10)5

Kırgızistan'da kaçan boğayı yakalamak o kadar da kolay olmadı. Dokunan herkesi uzaklaştıran boğa, görevliye çifte attı.

BOĞANIN SAKİNLEŞTİĞİNİ GÖRÜNCE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Trafikte ilerleyen boğa bir süre durdu ve sakinleşti. Boğayı kıstırmaya çalışan görevli ise aracından inerek harekete geçti.

GÖREVLİ, BOĞANIN ÇİFTESİYLE UÇTU

Sakinleşen boğaya yaklaşan görevli hayatının şokunu yaşadı. Boğanın çiftesi adamı fırlattı. Ardından düştüğü yerden kalkan görevli, boğayı ipinden tutarak yakaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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