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kızamık her an hortlayabilir

KIZAMIK HER AN HORTLAYABİLİR

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, sürekli yaşanan göçe rağmen aşılama oranında yüzde 90-95'lere ulaşıldığını belirterek, “Çocuk felcinden arındık ama aşılama devam ediyor" dedi

Tarih : 19 Mayıs 2017, 11:42
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Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen 53'üncü Türk Pediatri Kongresi'nde konuşan Türk Pediatri Kurumu Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, sürekli yaşanan göçe rağmen aşılama oranında yüzde 90-95'lere ulaşıldığını belirterek, “Çocuk felcinden arındık ama aşılama devam ediyor.



Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar imzalı habere göre; kızamık, difteri gibi başarı sağladığımız hastalıklar her an hortlayabilir. Sığınmacıların çocuklarının da aşılanması önemli” diye konuştu. Çocuklarda alerjik ve astım hastalıklarına da değinen Prof. dr. Çokuğraş, “Çocuğunuz küçük bir evde kalabalık bir ortamda büyüyorsa, okula giden 3-4 kardeşi varsa, temiz içme suyu kaynakları yoksa, hayvanlarla haşır neşir oluyorsa ve aşıları da çok düzgün yapılmadıysa, bu çocuk çok fazla enfeksiyon geçirir. ama bu çocukta çok da fazla alerjik hastalık görülmez. Küçük bir aile düşünün. apartmanda yaşıyor, aşıları tamam, temiz içme suyu var, çok fazla toza-toprağa bulaşmıyor. Bu çocuklarda çok fazla enfeksiyon gözükmüyor ama alerjik ve astım gibi rahatsızlıklar çok. Bağışıklık sistemi alerjiyi tetikliyor” dedi.



 



kaynak:habertürk








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