Şanlıurfa'da, lise öğrencisi F.B., kaldığı yurt odasındaki ranzanın demirine eşarpla kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşamını yitiren arkadaşlarını gören ve korkuya kapılan diğer kız öğrenciler, ailelerine haber verilerek yurttan tahliye edildi.

EŞARBIYLA KENDİNİ RANZAYA ASTI

Akbayır Mahallesi'nde bulunan Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda meydana gelen olayda, 11'inci sınıf öğrencisi F.B., arkadaşları etüt odasında olduğu sırada boynuna geçirdiği eşarbı ranzanın demirine bağlayarak kendini astı. Bir süre sonra odaya giren arkadaşları F.B.'yi ranzada asılı görünce çığlık attı. Çığlıklar üzerine odaya gelen idareciler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, yaptığı kontrolde F.B.'nin yaşamanı yitirdiğini belirledi.

OLAYI DUYAN AİLELER YURDA AKIN ETTİ

Korkuya kapılan kız öğrencilerin durumu anlattığı ailelerine haber vermesi üzerine velileri yurt binasına akın etti. Kız çocuklarını yurttan gözyaşları içerisinde teslim alan aileler evlerine giderken, F.B.'nin ölüm haberini alan ailesi de yurda geldi. Burada sinir krizi geçiren F.B.'nin yakınları, yurt binasının kapı ve penceresini tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aile, olay yerinden uzaklaştırılırken, intihar eden öğrencinin cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: haberinburada