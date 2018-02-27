Barcelona'nın Yıldızı Luis Suarez'e Ceza Yolda
Tugay Komutanlığı Binasında Korkutan Yangın!
Türk Ve İranlı Güreşçilerden Mehmetçik'e Destek
Boydaklarla, Teröristbaşı Gülen'in Bağlantısı Şirket Üzerinden Çıktı
İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı
Abd'den Afrin Açıklaması: Daeş'le Mücadelede Dikkatleri Dağıtıyor
İzmir'de Belediye İşçisi Görev Yeri Değiştirilince İntihara Kalkıştı
Çekya Kapıyı Araladı: Müslim'in İadesini Değerlendirebiliriz!
Uefa, Fransız Yıldız Nasri'yi Futboldan Men Etti
Müzik Festivalleri Eşit Sayıda Kadın Ve Erkek Sanatçıya Yer Verme Kararı Aldı
Slovakya'da 27 Yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Evinde Ölü Bulundu
Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Lübnan Başbakanı Hariri: Şok Yaratmak İçin İstifa Ettim
Fetö Sanığı Albayın Oğlu, 15 Temmuz'da Eyler, Kazandık Mesajı Atmış
Kayıp Gençler 100 Metrelik Uçuruma Yuvarlanmış Cipte Ölü Bulundu
Suudi Arabistan Kadınları Askere Alacak, Başvurular Başladı
Taraftara Hakaret Yapan Fernandao, Pfdk'ya Sevk Edildi
Şehit Sorgulama Ekranı Yeniden Açıldı! Öğrenmek İçin Tıklayın
Pfdk, İki Hocaya Da Cezayı Kesti
Sözde Soykırım Gerginliği Spora Sıçradı! Hollanda Şampiyonaya Gelmiyor

Kız yurdunda dehşet: Arkadaşları ranzaya asılmış cesedini buldu

KIZ YURDUNDA DEHŞET: ARKADAŞLARI RANZAYA ASILMIŞ CESEDİNİ BULDU

Şanlıurfa'da lise öğrencisi genç kız, kaldığı yurt odasındaki ranzanın demirine eşarpla kendini asarak yaşamına son verdi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Kız Yurdunda Dehşet: Arkadaşları Ranzaya Asılmış Cesedini Buldu(8/10)4

Şanlıurfa'da, lise öğrencisi F.B., kaldığı yurt odasındaki ranzanın demirine eşarpla kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşamını yitiren arkadaşlarını gören ve korkuya kapılan diğer kız öğrenciler, ailelerine haber verilerek yurttan tahliye edildi.

EŞARBIYLA KENDİNİ RANZAYA ASTI

Akbayır Mahallesi'nde bulunan Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda meydana gelen olayda, 11'inci sınıf öğrencisi F.B., arkadaşları etüt odasında olduğu sırada boynuna geçirdiği eşarbı ranzanın demirine bağlayarak kendini astı. Bir süre sonra odaya giren arkadaşları F.B.'yi ranzada asılı görünce çığlık attı. Çığlıklar üzerine odaya gelen idareciler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, yaptığı kontrolde F.B.'nin yaşamanı yitirdiğini belirledi.

OLAYI DUYAN AİLELER YURDA AKIN ETTİ

Korkuya kapılan kız öğrencilerin durumu anlattığı ailelerine haber vermesi üzerine velileri yurt binasına akın etti. Kız çocuklarını yurttan gözyaşları içerisinde teslim alan aileler evlerine giderken, F.B.'nin ölüm haberini alan ailesi de yurda geldi. Burada sinir krizi geçiren F.B.'nin yakınları, yurt binasının kapı ve penceresini tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aile, olay yerinden uzaklaştırılırken, intihar eden öğrencinin cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kız  Yurdunda  Dehşet  Arkadaşları  Ranzaya  Asılmış  Cesedini  Buldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER