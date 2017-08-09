KIZ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİREN KADIN ÖĞRETMEN, MESLEKTEN MEN EDİLDİ
37 yaşındaki tiyatro öğretmeni kadın, kız öğrencisiyle ilişkiye girdiğini kabul ederek meslekten ömür boyu men edildi.
37 yaşındaki Sarah Barton isimli evli tiyatro öğretmeni, kız öğrencisi ile ilişkiye girdiği için ömür boyu meslekten men cezası aldı. Beş yıl sonra yeniden başvuruda bulunma hakkı olan öğretmen, kız öğrencisini önce Londra'ya tiyatro izlemek için götürdüğünü, daha sonra otelde öğrencisi ile ilişkiye girdiğini kabul etti.
OTEL, ARABA VE BOŞ ALANLARDA BULUŞMAYA BAŞLADILAR
İngiltere'nin Essex şehrinde yaşayan öğretmen, hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasından sonra disipline verildi. Disiplin kurulu, öğretmenin 2015-2016 yılının başlarında öğrencisi ile normal arkadaşlık ilişkisi kurduğunu ve daha sonra bu ilişkiyi ileri götürerek öğrencisi ile otel, araba ve boş alanlarda ilişkiye girdiğini belirtip öğretmeni ömür boyu meslekten men etti.
MESLEK AHLAKINA AYKIRI DAVRANDIĞINI KABUL ETTİ
Disiplin kurulunda, bazı görgü tanıklarının kendisini öğrencisi ile gördüklerini söylemesi üzerine öğretmen, öğrencisiyle telefonda mesajlaştıktan sonra buluşmaya başladığını ve öğrencisini bir müzikal sonrası otele görütüp ilişkiye girdiğini, öğrencisi ile sınıfta kimse yokken öpüştüğünü ve daha sonra defalarca ilişkiye girerek meslek ahlakına aykırı bir şekilde davrandığını kabul etti.
MESLEKTAŞLARI ONU DEFALARCA UYARDI
Meslektaşları tarafından defalarca uyarılmasına rağmen bu davranışları sürdüren kadının evli olduğu öğrenildi. Eğitim departmanı yetkilisi Alan Meyrick, öğretmenin meslekten ömür boyu men edildiğini, ancak beş yıl sonra mesleğe geri dönebilmek için başvuru yapabileceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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