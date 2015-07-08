Almanya'da bir ortaokul, aldığı kararla kız öğrencilerin okula açık ve seksi kıyafetlerle gelmelerini yasakladı.



Baden Württemberg Eyaleti'nin Karaormanlar bölgesinde yer alan Horb-Altheim kentindeki okulda alınan yasak kararı, velilere mektupla bildirildi. Schwarzwälder Boote gazetesinin bildirdiğine göre, velilere gönderilen mektupta, kız öğrencilerin hotpan olarak adlandırılan kısa pantolon, mini etek ve göbeği açıkta bırakan giysilerle gelmelerinin, erkek öğrencilerin dikkatini çektiği ve okulda huzuru bozduğu gerekçesiyle yasaklandığı duyuruldu.