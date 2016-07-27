

Kız Kulesi'nde yangın olduğu ihbarı üzerine Kule'ye gelen itfaiye ekipleri elektrik kaçağından dolayı mutfakta başlayan yangına müdahale etti. Kule'nin içinde başlayan yangın nedeniyle restoranlar boşaltılırken, vatandaşlar Kız Kulesi'nin avlusuna çıkartıldı. İtfaiyenin içeride başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.