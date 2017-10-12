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KIZ KAÇIRMA KAVGASI! HASTANEDE ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 POLİS ŞEHİT, 1 ŞÜPHELİ AĞIR YARALI


Kız Kaçırma Kavgası! Hastanede Çatışma Çıktı: 1 Polis Şehit, 1 Şüpheli Ağır Yaralı
Tarih : 12 Ekim 2017, 14:10
Puan Ver : Kız Kaçırma Kavgası! Hastanede Çatışma Çıktı: 1 Polis Şehit, 1 Şüpheli Ağır Yaralı(5/10)1

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kişinin öldüğü olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru şehit oldu. Gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ise ağır yaralındı. Yarılalar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.

KIZ KAÇIRDILAR

Olay, Ankaranın Polatlı İlçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer Doğan'ın, Kahramankazan İlçesi'nde yine mevsimlik işçilerden akrabası 16 yaşındaki R.D. ile gönül ilişkisiyle başladı. Ömer Doğan, ailesi ve yakınları aracılığıyla R.D. ile evlenme isteğini iletti. Aile bu isteği reddetti. Bu gelişmeler üzerine Ömer Doğan, aralarında Ekrem Gençin de bulunduğu 3 arkadaşı ile Kahramankazan İlçesi Kumpınar Mahallesi'ndeki ailesi ile birlikte konakladığı çadıra gelerek R.D.yi kaçırdı.

FİLMLERİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları otomobille takibe başladı. Kahramankazandan başlayan kovalamaca Ankara çevre yolundan tekrar ilçeye kadar devam etti. Saatlerce süren ve filmleri aratmayan uzun kovalamaca Kahraman kazan İmrendi Mahallesi yol ayrımında son buldu. Kızın yakınları otomobilin lastiklerine silahlarla ateş ederek aracın yavaşlamasına, ardından da bu araca çarparak yoldan çıkmasına neden oldu.

(Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü)

KIZIN KAÇIRILDIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında iddiaya göre kızın ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir Doğanın silahından çıkan mermiler kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası 40 yaşındaki Ekrem Gençe isabet etti. Ekrem Genç kaza yerinde öldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.

HASTANEDE ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 POLİS ŞEHİT

Olay ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru şehit oldu. Gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralındı. Yarılalar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisine alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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