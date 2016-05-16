O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI


KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI
Tarih : 16 Mayıs 2016, 17:47
Puan Ver : Kız Çocuğuna Taciz İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı(10/10)10


Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahsın iş yeri, mahalleliler tarafından tahrip edildi. Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202. Sokak'ta bulunan bir internet kafede meydana geldi.



İddialara göre, kafenin işletmecisi M.R.C., iş yerine gelen 4 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden müşteriler, M.R.C'ye tepki göstererek, linç etmek istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen polis, şahsı gözaltına alarak, ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Durumu öğrenen mahalleliler ise iş yerini basarak, camları kırıp, içerideki malzemeleri kullanılamaz hale getirdi. Bölgede gerginlik sürüyor.








Etiketler: Kız  Çocuğuna  Taciz  İddiası  Mahalleyi  Ayağa  Kaldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER