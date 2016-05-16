KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahsın iş yeri, mahalleliler tarafından tahrip edildi. Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202. Sokak'ta bulunan bir internet kafede meydana geldi.
İddialara göre, kafenin işletmecisi M.R.C., iş yerine gelen 4 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden müşteriler, M.R.C'ye tepki göstererek, linç etmek istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen polis, şahsı gözaltına alarak, ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Durumu öğrenen mahalleliler ise iş yerini basarak, camları kırıp, içerideki malzemeleri kullanılamaz hale getirdi. Bölgede gerginlik sürüyor.
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