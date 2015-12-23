KIZ BEBEK BEKLİYORLAR
Türkiye'de ilk kez çene nakli ve 5. yüz nakli operasyonu olan Recep Sert kız babası olacak Yüz nakli olan Recep Sert, kız babası olacak...
Türkiye'de ilk kez çene nakli, 5.yüz nakli operasyonu ile sağlığına kavuşan Bursalı Recep Sert, bir yıl önce dünya evine girdiği eşi Esma Sert'ten kız bebek bekliyor. Recep Sert, 8 aylık hamile olan eşi Esma Sert'e, "Hayatımı değiştiren kadın" derken çiftin kızlarına Hira Emine ismini vereceği öğrenildi. İnegöllü Sert çifti birinci evlilik yıldönümünü kutladı. Sert çifti doğuma bir ay kala sır gibi sakladıkları bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar.
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