O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kız bebek bekliyorlar

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Türkiye'de ilk kez çene nakli ve 5. yüz nakli operasyonu olan Recep Sert kız babası olacak Yüz nakli olan Recep Sert, kız babası olacak...

Tarih : 23 Aralık 2015, 11:04
Puan Ver : Kız Bebek Bekliyorlar(9/10)8


Türkiye'de ilk kez çene nakli, 5.yüz nakli operasyonu ile sağlığına kavuşan Bursalı Recep Sert, bir yıl önce dünya evine girdiği eşi Esma Sert'ten kız bebek bekliyor. Recep Sert, 8 aylık hamile olan eşi Esma Sert'e, "Hayatımı değiştiren kadın" derken çiftin kızlarına Hira Emine ismini vereceği öğrenildi. İnegöllü Sert çifti birinci evlilik yıldönümünü kutladı. Sert çifti doğuma bir ay kala sır gibi sakladıkları bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar.








Etiketler: Kız  Bebek  Bekliyorlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER