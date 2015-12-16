O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kız arkadaşıyla buluşmak için 'canlı bomba' ihbarı yaptı

KIZ ARKADAŞIYLA BULUŞMAK İÇİN 'CANLI BOMBA' İHBARI YAPTI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir genç, dışarda buluşmak istediği kız arkadaşının çalıştığı AVM'de "canlı bomba" bulunduğu yönünde asılsız ihbarda bulundu.

Tarih : 16 Aralık 2015, 09:20
Puan Ver : Kız Arkadaşıyla Buluşmak İçin 'canlı Bomba' İhbarı Yaptı(5/10)5


Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir genç, kız arkadaşıyla buluşmak için onun çalıştığı alışveriş merkezinde (AVM) canlı bomba bulunduğuna dair asılsız ihbarda bulundu.



Alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat hattına Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde canlı bomba dolaştığı yönünde yapılan ihbar üzerine söz konusu yere giden polis ekipleri, ihbarın gerçek olmadığını belirledi.



Polis, yaptığı araştırma sonucunda ulaştığı ihbarcı Y.K'nın, alışveriş merkezindeki bir iş yerinde çalışan kız arkadaşıyla dışarda buluşmak için asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf etti.



Gözaltına alınan Y.K, yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.








Etiketler: Kız  Arkadaşıyla  Buluşmak  İçin    Canlı  Bomba    İhbarı  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER