

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir genç, kız arkadaşıyla buluşmak için onun çalıştığı alışveriş merkezinde (AVM) canlı bomba bulunduğuna dair asılsız ihbarda bulundu.







Alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat hattına Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde canlı bomba dolaştığı yönünde yapılan ihbar üzerine söz konusu yere giden polis ekipleri, ihbarın gerçek olmadığını belirledi.







Polis, yaptığı araştırma sonucunda ulaştığı ihbarcı Y.K'nın, alışveriş merkezindeki bir iş yerinde çalışan kız arkadaşıyla dışarda buluşmak için asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf etti.







Gözaltına alınan Y.K, yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.