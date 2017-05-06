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kız arkadaşını öldürüp kafasına sıkan gencin babasından çağrı!

KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KAFASINA SIKAN GENCİN BABASINDAN ÇAĞRI!

Bursa'da lisede dün aynı sınıftaki kız arkadaşını tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan H. C.'nin babası konuştu

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:09
Puan Ver : Kız Arkadaşını Öldürüp Kafasına Sıkan Gencin Babasından Çağrı!(7/10)4


Bursa'da lisede dün 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı 16 yaşındaki Nilüfer A.'yı sınıf içinde tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan H.C.'nin Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Henüz hayati tehlikeyi atlatamayan H. C.'nin babası Saygun C., sosyal medya hesabından oğlu için dua edilmesi çağrısı yaptı. Olayda kullanılan ruhsatsız silahla ilgili hakkında soruşturma başlatılan H. C. ifadesinde, oğlunun başarılı bir çocuk olduğunu belirterek, "Arkadaşlarıyla çok diyalog kurmazdı, içine kapanık bir çocuktu. Olay günü de öncesinde de hiç bize böyle bir şeyi belli etmedi. Yatak odasında çekmecede duran silahı yanına alıp böyle bir şey gerçekleştirmiş" dediği öğrenildi.



DHA'nın haberine göre, sabah okula arkadaşı Nilüfer A. ile gelen H. C., ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki sınıfına çıktı. İddiaya göre, H. C. yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, babasına ait ruhsatsız tabancayla Nilüfer A.'nın başına ateş etti, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çekti.



Nilüfer A. olay yerinde yaşamını yitirirken, H. C. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde duran kalbi yeniden çalıştırılan H. C.'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Doktorlar, H. C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.



 



kaynak:habertürk








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