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Kız arkadaşıma sarkıntılık etti deyip 71 yaşındaki adamı öldürdü

KIZ ARKADAŞIMA SARKINTILIK ETTİ DEYİP 71 YAŞINDAKİ ADAMI ÖLDÜRDÜ

Kütahya'da 26 yaşındaki genç, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği 71 yaşındaki emekli terziyi bıçaklayarak öldürdü.

Tarih : 07 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Kız Arkadaşıma Sarkıntılık Etti Deyip 71 Yaşındaki Adamı Öldürdü(9/10)5

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Mehmet Osman Ceylantekin (71), evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili aynı apartmanda oturan 2 kişi tutuklandı.

OTURDUĞU APARTMANDAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih Mahallesi Arpalık Caddesi Arpalık Apartmanı 9 numaradaki dairesinde yalnız yaşayan, emekli terzi Mehmet Osman Ceylantekin'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaptıkları kontrolde, 3 çocuk babası Ceylantekin'in karnından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise birkaç günlük olduğunu tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, aynı apartmanda oturan Derya A. (24) ile erkek arkadaşı Mustafa G.'yi (26) gözaltına aldı.

KIZ ARKADAŞINA SARKINTILIK YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Şüpheli Mustafa G.'nin, emniyetteki ifadesinde, yaşlı adamın aynı apartmanda kalan kız arkadaşı Derya A.'ya sarkıntılık yaptığını iddia ettiği, gözünü korkutmak amacıyla ellerini ve ayaklarını bağladıkları Ceylantekin'i bir anlık öfkeye yenilerek bıçakladığını söylediği öğrenildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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