YÜKSELEN et fiyatları sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çözümü ‘tavan fiyat' uygulamasında buldu. Tarım Bakanı Faruk Çelik yaptığı açıklamada kıymanın kilogramı için 32 lira, kuşbaşı ete ise 34 liralık tavan fiyat belirlediklerini söyledi. Karkas ette de tavan fiyatların belirlendiğini ifade eden Bakan Çelik, karkas yağsız et fiyatının 23.2 TL, yağlı fiyatın ise 21.8 TL olması konusunda sektör temsilcileri ile mutabakata varıldığını belirtti. Et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere karşı ithalat yapılmasına imkân sağlayan Bakanlar Kurulu kararının alındığını, bu kararla birlikte ihtiyaç olduğunda onbinlerce ton et ithal edebileceklerini söyleyen Bakan Çelik, önceliklerinin ithalat olmadığını, hayvancılık sektörünün desteklenerek et fiyatlarının aşağı çekmeyi hedeflediklerine değindi.







ELİMİZ TAŞIN ALTINDA







Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, fiyatların halkın en çok satın aldığı kuşbaşı ve kıyma için belirlendiğini söyledi. Yalçındağ, hayvanın farklı bir kısmından çekilecek kıymanın fiyatının ise daha yüksek olabileceğini söyledi. Ancak belirlenen fiyatlara kasapların uymak zorunda olduğunun altını çizen Yalçındağ, “Bakanımız Faruk Çelik net bir şekilde söyledi: ‘Karkas fiyatları 23.2 liranın üzerine çıkarsa ithalat yaparım.' Bu en çok üreticiyi etkiler. Eğer biz karkas eti belirlenen fiyattan alırsak, kıyma ve kuşbaşını 32 ve 34 liraya satabiliriz. Kasap bu birşey kazanamaz. Ancak artık elimizi taşın altına koymalıyız” cevabını verdi.







Et Üreticileri ve Sanayicileri Birliği Başkanı Mustafa Bılıkçı da, “Sektörün istikrara ulaşması için böyle bir karara ihtiyaç vardı. Sanayici, üretici ve tüketici artık ne harcama yapacağını bilecek. Sektörün tüm paydaşları et fiyatı sorununun ithalat ile çözülmemesi için elinden geleni yapıyor” dedi. Üreticilerin girdi maliyetlerinin arttığını, bu yüzden sabit fiyatın üreticiye zarar verip vermeyeceğini sorduğumuz Bılıkçı, “Bakan bu konuda da güvence verdi. Besilik hayvan ya da yem fiyatlarının gerekirse sabitleneceğini söyledi. Eğer bir yükseliş olursa destekleme de yapılabileceğini belirtti. Kısacası hammadde fiyatları da sabit tutulacak. Böylelikle herkes ne kadara satacağını ne kazanacağını bilecek” dedi.