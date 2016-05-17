

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirildiği terör saldırısında yaşamını yitiren ve İstanbul Adli Tıp Kurumunda DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a gönderilen 13 kişinin cesedi, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeleri taşıyan ambulanslar konvoy halinde Tanışık köyüne hareket ederken, köyde iş makineleri ile vatandaşların da desteğiyle yan yana 13 mezar hazırlandı, köydeki taziye evine Türk bayrakları asıldı.







Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonun infilak ettirildiği saldırıda yaşamını yitiren 13 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Sur ilçesi Sarıkamış Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettiği 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 5 ayrı soruşturma sürüyor.