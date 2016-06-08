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kıyafetin tahrik edici, orucum bozulur

KIYAFETİN TAHRİK EDİCİ, ORUCUM BOZULUR

Proje Okul kapsamında atanan müdürler için Lise öğrencilerinden tepki yağıyor.

Tarih : 08 Haziran 2016, 15:52
Puan Ver : Kıyafetin Tahrik Edici, Orucum Bozulur(5/10)5


Proje Okul kapsamında atanan müdürler için Lise öğrencilerinden tepki yağıyor. İstanbul Kadıköy Lisesi'nde Müdür Mustafa Yavuz eteği kısa olduğu gerekçesi ile odasına getirttiği bir öğrencisine ‘Üzerindeki kıyafete bakamam, tahrik edici, bakarsam orucum bozulur' dediği iddia edildi. Kadıköy Lisesi öğrencileri bunun üzerine bildiri yayınladı. AKP'nin "proje okul" uygulaması kapsamında, istediği müdürü, istediği öğretmeni atayabilmesinin ardından sular durulmadı. İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nin ardından şimdi de Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, her yıl öğrenci leri tarafından yapılan Jugendfest adlı "Gençlik Festivali" iptal eden müdür hakkında bildiri yayınladı. Bildiride geleneksel festivalin iptal edildiğini söyleyen öğrenciler, okul müdürünü fişleme yapmakla suçladı.








Etiketler: Kıyafetin  Tahrik  Edici  Orucum  Bozulur    haber

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