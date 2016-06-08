

Proje Okul kapsamında atanan müdürler için Lise öğrencilerinden tepki yağıyor. İstanbul Kadıköy Lisesi'nde Müdür Mustafa Yavuz eteği kısa olduğu gerekçesi ile odasına getirttiği bir öğrencisine ‘Üzerindeki kıyafete bakamam, tahrik edici, bakarsam orucum bozulur' dediği iddia edildi. Kadıköy Lisesi öğrencileri bunun üzerine bildiri yayınladı. AKP'nin "proje okul" uygulaması kapsamında, istediği müdürü, istediği öğretmeni atayabilmesinin ardından sular durulmadı. İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nin ardından şimdi de Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, her yıl öğrenci leri tarafından yapılan Jugendfest adlı "Gençlik Festivali" iptal eden müdür hakkında bildiri yayınladı. Bildiride geleneksel festivalin iptal edildiğini söyleyen öğrenciler, okul müdürünü fişleme yapmakla suçladı.