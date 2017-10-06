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Kıyafeti Nedeniyle Parktan Çıkarılmak İstenen Genç Kıza ve Özel Güvenlikçiye Dava

KIYAFETİ NEDENİYLE PARKTAN ÇIKARILMAK İSTENEN GENÇ KIZA VE ÖZEL GÜVENLİKÇİYE DAVA

Beşiktaş'ta kıyafeti nedeniyle Maçka Parkı'ndan çıkarılmak istenen genç kız ve kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi hakkında 'hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Kıyafeti Nedeniyle Parktan Çıkarılmak İstenen Genç Kıza Ve Özel Güvenlikçiye Dava(7/10)3

Beşiktaş'ta kıyafeti uygun olmadığı için parktan çıkarılmak istenen genç kıza ve parkın özel güvenlikçisine 'hakaret etmekten' dava açıldı.

"BU ŞEKİLDE PARKTA BULUNMANIZA İZİN VEREMEM"

İstanbul Maçka Demokrasi Parkı'nda 31 Temmuz'da kıyafeti nedeniyle güvenlik görevlisi tarafından parktan çıkarılmak istendiğini ileri süren Çağla Köse'nin şikâyetiyle ilgili soruşturma 2 ayda tamamlandı. İddianamede tarafların ve görgü tanıklarının ifadelerine yer verildi. Buna göre, kız arkadaşıyla parka giden Köse, "Bu şekilde parkta bulunmanıza izin veremem" diyen güvenlikçi Savaş İ.'nin müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlikçinin çağırdığı polis, genç kıza "parkta göğüslerini açarak gezdikleri için insanların ve park görevlilerinin rahatsız olduğu" ihbarı geldiğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Köse ve güvenlikçi, karşılıklı olarak savcılığa şikâyette bulundu.

Çağla Köse

"KIYAFETİYLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Savaş İ., verdiği ifadede, "5 yaşlarında kız çocuğu ile bir kadın gelerek, tuvaletin ilerisinde oturan genç bir kadının vücudunun mahrem yerlerinin açık olduğunu söyledi. 'Aldığınız para helal mi?' diye şikâyet etti" diyerek Köse'yi uyardığını, genç kızın ise "Güvenlik görevlisi bizi taciz ediyor" diye bağırdığını öne sürdü. Olay yerine gelen polis, kendilerine "Parkta yarı çıplak bir kadın dolaşıyor" ihbarının geldiğini, yanlarına gittiklerinde genç kızın kıyafetinde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti.

GENÇ KIZA VE GÜVENLİKÇİYE DAVA AÇILDI

Polisler, genç kızın "Benim kıyafetime karışamazsınız, istediğimi giyerim" dediğini ifade etti. İddianamede, güvenlikçinin "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Köse'ye "alenen hakaret" ettiğini, genç kızın da aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" diyerek "hakaret" ettiğini kaydetti. Güvenlikçi "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla yargılanacak.

İFTİRA SUÇUNA TAKİPSİZLİK

Savcı, Köse'nin tacize uğradığı, parka girişinin güvenlikçi tarafından engellendiği, kıyafetine müdahale edilip ayrımcılığa tabi tutulduğu iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Kararda, Savaş İ. hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yapmak", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetlerinin kullanılmasını engelleme", "cinsel taciz", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçları ile ilgili eylem bulunmadığı yer aldı. İftira suçundan da takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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