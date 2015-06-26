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kiwi uygulaması nedir, ne işe yarar?

KİWİ UYGULAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Facebook'ta oyun isteklerinden bunalan kitlenin son zamanda başına bela olan bir uygulama var.

Tarih : 26 Haziran 2015, 09:29
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Facebook'ta oyun isteklerinden bunalan kitlenin son zamanda başına bela olan bir uygulama var. Bu uygulamanın adı ise “Kiwi”. Çoğu Facebook kullanıcısının fark etmediği ya da virüs olarak algıladığı bu uygulama, aslında pek çoğumuzun yakından bildiği bir mantıkta çalışıyor.



Soru-cevap sistemi üzerine kurulu olan Kiwi, bir dönemin kız düşürme uygulaması olarak bilinen ask.fm gibi bir mantıkla çalışıyor. Kullanıcıların takipleşerek birbirlerine soru sorması temeli üzerine kurulan Kiwi kısa zamanda pek çok kişinin merak ettiği bir platform olarak internet alemindeki yerini aldı.



Kiwi'nin kendi web sitesinden , Facebook'taki uygulamasından ya da iOS ve Android uygulamalarından kullanabileceğiniz Kiwi'yi beğendiyseniz arkadaşlarınızı da size gelen davetiyedeki gibi davet edebilirsiniz.









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