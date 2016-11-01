

Kivi, potasyum, karbonhidrat, sodyum, kalsiyum, demir mineralleriyle, A vitamini, C vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve B6 vitaminlerinden oluşan hem cilt hem de saç için çok faydalı bir meyvedir. Kivinin saça ve cilde faydaları saymakla bitmiyor, işte bunlardan bazıları;







Kırışıklıkları azaltır







Kivi, en iyi E vitamini kaynaklarındandır. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, E vitamininin kırışıkları azaltabilen vitaminlerden olduğunu bildiriyor.







Cilde C vitamini sağlar







Kivi, yüksek miktarda C vitamini içeriği ile vücudun kolajen üretimini artırır. Kolajen üretimi cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olan yaşlılık belirtileriyle savaşır. Ayrıca, kivi C vitamini özleri sayesinde cildi sıkılaştırıp gençleştirmekle kalmaz, hasarlı hücreleri de onarır. Kivi aynı miktar portakaldan daha fazla C vitamini içerir. C vitamininin ciltte bir diğer vazifesi de cildin kurumasını önlemek ve serbest radikallerin vereceği hasardan cildi korumaktır.







Yaşlanmayı önler







Zamanı geri almak mümkün değildir, fakat yaşlanmayı geciktirmek imkan dahilindedir. Kivi, antioksidan açısından zengin yapısıyla yaşlanmayı geciktiren meyveler arasında yer alır. Antioksidanların görevlerinden biri de vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirip, cildin elastikiyetini, sıkılığını ve dokusunu korumaktır.







U.V ışınlarından korur







Kivide bol miktarda amino asit bulunur, kivi bu özelliği ile cildi, güneşin zararlı ışınlarından, güneşin vereceği hasardan korur.







Sivilceleri giderir







Kivi, doğal anti-inflamatuar yani iltihap önleyicilerdendir. Gözenekleri temizleyip, sivilcelerle mücadele eder. Sivilceden kurtulmak için kivi maskesi uygulayabilirsiniz.







Cilde parlaklık kazandırır







Kivi, lif ve antioksidan açısından zengin yapısıyla doğal laksatiflerden yani müshil etkisi gösteren yiyeceklerdendir. Düzenli kivi tüketimi bedenden toksinleri temizleyip, sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.







Kivinin saça olan faydaları







Saç dökülmesini önler







Kivi C ve E vitamini özleriyle saç dökülmesine karşı savaşır ve saç sağlığını korur. Ayrıca magnezyum, çinko ve fosfor gibi mineraller kan dolaşımını uyararak saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.







Saçların erken beyazlamasını önler







Kivi, bakır minerali açısından zengin içeriği ile saçların erken ağarmasını önleyerek doğal rengini korur







Saçta egzamayı önler







Kivinin düzenli tüketimi, kan damarlarını güçlendirerek kafa derisi egzaması, baş derisi iltihabı gibi saç problemlerini önler.