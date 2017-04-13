KIVANÇ'IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.
Yakışıklı oyuncu yaklaşık bir yıl önce sosyal medya hesaplarını kullanmamaya karar vermiş ve Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silmişti.
Tatlıtuğ, eşinin doğum gününde bu kararını bozdu ve paylaştığı fotoğrafın altına, "Doğum günün kutlu olsun sevgili... İyi ki doğdun... İyi ki varsın..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun yoruma kapattığı paylaşımına 70 binin üzerinde beğeni geldi.
kaynak:habertürk
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