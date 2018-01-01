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Kıvanç'ın kardeşi az kalsın başını yakıyordu

KIVANÇ'IN KARDEŞİ AZ KALSIN BAŞINI YAKIYORDU

Kıvanç Tatlıtuğ, 1 yıl önce Amerika'ya yerleşen kardeşi Ömür Tugay Tatlıtuğ'un banka borcu nedeniyle mahkemelik oldu.

Tarih : 01 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Kıvanç'ın Kardeşi Az Kalsın Başını Yakıyordu(6/10)2

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kardeşinin borcu yüzünden mahkemelik oldu. İcra kağıdı eline ulaşmayan Tatlıtuğ'un avukatı açıklama yaptı.

KARDEŞİNE BORCU OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İddiaya göre banka icra takibi başlattı, icra müdürlüğü de haciz ihbarnamelerini Kıvanç Tatlıtuğ'un evlenmeden önce oturduğu Pendik'teki evine gönderdi. Ünlü oyuncu, bankanın haciz ihbarlarını yasaya uygun şekilde tebliğ etmediği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla dava açtı. Avukat, dilekçede "Müvekkilim gönderilen üçüncü ihbarnameyi de öğrenmeseydi, ekonomik itibarını ve güvenilirliğini zaafa uğratan haksız bir hacizle karşı karşıya kalacaktı. Müvekkilimin böyle bir işlemle karşılaşmaması için bu menfi tespit davasını açmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Dilekçede ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşine borçlu olmadığının tespiti istendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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