KIVANÇ TATLITUĞ'UN KARIN KASLARI YAĞA DÖNÜŞTÜ
Önceki gün 450 bin TL'ye aldığı sürat teknesinin kaptan koltuğunda görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un karın yağları dikkat çekti.
Geçen sezon ekranda yer almayan, yeni sezonda Tuba Büyüküstün'le rol alacağı 'Siyah Beyaz' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tatlıtuğ, yoğun çekim programı öncesi Marmaris'te tatil yapıyor.
KAPTAN KOLTUĞUNA OTURDU
Ünlü oyuncu, önceki gün 450 bin TL'ye aldığı sürat teknesinin kaptan koltuğundaydı. Grup, daha sonra Yunan adalarını dolaşıp Bodrum'a demir attı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar