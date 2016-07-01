Önceki gün 450 bin TL'ye aldığı sürat teknesinin kaptan koltuğunda görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un karın yağları dikkat çekti.



Geçen sezon ekranda yer almayan, yeni sezonda Tuba Büyüküstün'le rol alacağı 'Siyah Beyaz' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tatlıtuğ, yoğun çekim programı öncesi Marmaris'te tatil yapıyor.







KAPTAN KOLTUĞUNA OTURDU







Ünlü oyuncu, önceki gün 450 bin TL'ye aldığı sürat teknesinin kaptan koltuğundaydı. Grup, daha sonra Yunan adalarını dolaşıp Bodrum'a demir attı.