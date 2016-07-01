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kıvanç tatlıtuğ'un karın kasları yağa dönüştü

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KARIN KASLARI YAĞA DÖNÜŞTÜ

Önceki gün 450 bin TL'ye aldığı sürat teknesinin kaptan koltuğunda görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un karın yağları dikkat çekti.

Tarih : 01 Temmuz 2016, 15:25
Puan Ver : Kıvanç Tatlıtuğ'un Karın Kasları Yağa Dönüştü(9/10)10


 Geçen sezon ekranda yer almayan, yeni sezonda Tuba Büyüküstün'le rol alacağı 'Siyah Beyaz' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tatlıtuğ, yoğun çekim programı öncesi Marmaris'te tatil yapıyor.



KAPTAN KOLTUĞUNA OTURDU



Ünlü oyuncu, önceki gün 450 bin TL'ye aldığı sürat teknesinin kaptan koltuğundaydı. Grup, daha sonra Yunan adalarını dolaşıp Bodrum'a demir attı.








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