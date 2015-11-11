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kıvanç tatlıtuğ özür diledi

KIVANÇ TATLITUĞ ÖZÜR DİLEDİ

Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Tugay Tatlıtuğ'un basın mensuplarıyla kavga etmesinden dolayı özür diledi. Önceki akşam gazetecilerle sohbet eden Tatlıtuğ, şu mesajı verdi: 'Bir daha böyle bir şeyin olmasını asla temenni etmiyorum'

Tarih : 11 Kasım 2015, 09:30
Puan Ver : Kıvanç Tatlıtuğ Özür Diledi(10/10)7


Kıvanç Tatlıtuğ, sevgilisi Başak Dizer ile önceki akşam Rumelihisarı'nda bulunan Kiss the Frog adlı mekanda akşam yemeği yedi. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz akşam basın mensuplarına saldıran ağabeyi Tugay Tatlıtuğ'un tavrı için özür diledi. Böylece bir süredir agresif tavırlar sergilediği magazin muhabirleriyle de yeniden barışan ünlü oyuncu, şöyle konuştu: "Biz de yaşananlara çok şaşırdık. Yanlış anlaşılan 1-2 kelimenin biraz ileri gitmesi, bu sonuçları doğurdu. Çok gereksiz bir şeydi. Bir daha böyle bir şeyin olmasını kesinlikle temenni etmiyorum. Çok üzgünüm bu durumdan dolayı. Sizlerden özür dilerim. Bir daha olmaz."








Etiketler: Kıvanç  Tatlıtuğ  Özür  Diledi    haber

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