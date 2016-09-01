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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer kaza geçirdi!

KIVANÇ TATLITUĞ İLE BAŞAK DİZER KAZA GEÇİRDİ!

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftine nazar değdi... Yakışıklı oyuncu, 250 bin euroluk cipiyle seyir halindeyken başka bir araç arkadan onlara çarptı. Tatlıtuğ'un arabasında çizikler oluşurken, diğer otomobilde hasar büyüktü.

Tarih : 01 Eylül 2016, 11:05
Puan Ver : Kıvanç Tatlıtuğ İle Başak Dizer Kaza Geçirdi!(6/10)7


Sabah erken saatlerde Etiler'de kahvaltı yapan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, dönüşte sağanak yağmurun azizliğine uğradı.



Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bebek yokuşunda aşırı yağmur nedeniyle fren balataları ıslanan bir araç, çiftin 250 bin euro değerindeki aracına arkadan çarptı. Tatlıtuğ ile Dizer, kazadan yara almadan küçük hasarla kurtuldu. Diğer araçta ise büyük maddi hasar meydana geldi.Kazanın şokunu atlatan ünlü ikili, daha sonra araçlarını yolun kenarına çekerek polisin işlemn yapmasını bekledi.








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