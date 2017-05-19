KIVANÇ TATLITUĞ 110 BİN EUROYA TEKNE ALDI
Mart ayında modacı eşi Başak Dizer ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan (fotoğraflar o güne ait) Kıvanç Tatlıtuğ; yaz-kış bulduğu her fırsatta değerlendiği dalma tutkusunun da etkisiyle yeni bir yatırım yaptı.
Mart ayında modacı eşi Başak Dizer ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan (fotoğraflar o güne ait) Kıvanç Tatlıtuğ; yaz-kış bulduğu her fırsatta değerlendiği dalma tutkusunun da etkisiyle yeni bir yatırım yaptı.
Birol Güven'in senaryosunu yazdığı, Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde oynadığı 'Mandıra Filozofu' filminde Rasim Öztekin'in kullandığı fiber tekneyi Kıvanç Tatlıtuğ satın aldı.
kaynak:sabah
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